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Россия
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Политика
Прокуратура Грузии заявила, что передала Киеву все документы для экстрадиции Саакашвили
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    Прокуратура Грузии заявила, что передала Киеву все документы для экстрадиции Саакашвили

    1:07  21 Января 2018
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    Прокуратура Грузии заявила, что передала Киеву все документы для экстрадиции Саакашвили

    Тбилиси, 21 января. В Главной прокуратуре Грузии заявили о передаче Киеву всех необходимых документов, позволяющих создать правовую базу для выдворения из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».

    «У стороны обвинения имеется достаточно доказательств, которые, мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — цитирует ТАСС прокурора Главной прокуратуры и члена Прокурорского совета Грузии Натию Сонгулашвили.

    Она добавила, что в настоящее время Тбилиси ожидает адекватных действий украинской стороны.

    Следует отметить, что на родине Саакашвили инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения заочно, — напоминает RT.

    Ранее президент России Владимир Путин поинтересовался у Ксении Собчак, хочет ли она, чтобы по России «бегали десятки Саакашили».

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #саакашвили #грузия #прокуратура #экстрадиция
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