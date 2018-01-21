Более 30 человек погибли и пострадали при нападении на отель в Кабуле
Кабул, 21 января. В результате нападения боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле погибли и пострадали 35 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Точное количество жертв трагедии к настоящему моменту не известно.
Сообщается об уничтожении одного из злоумышленников.
Ранее стало известно, что боевики взяли несколько человек в заложники, надев на себя пояса смертников. Территория вокруг гостиницы оцеплена. Между полицией и боевиками завязалась перестрелка.
Газета.ru сообщает, что на втором этаже здания полыхает пожар.
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