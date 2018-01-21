Более 30 человек погибли и пострадали при нападении на отель в Кабуле

Кабул, 21 января. В результате нападения боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле погибли и пострадали 35 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Точное количество жертв трагедии к настоящему моменту не известно.

Сообщается об уничтожении одного из злоумышленников.

Ранее стало известно, что боевики взяли несколько человек в заложники, надев на себя пояса смертников. Территория вокруг гостиницы оцеплена. Между полицией и боевиками завязалась перестрелка.

Газета.ru сообщает, что на втором этаже здания полыхает пожар.