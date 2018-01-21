Косачев выразил обеспокоенность в связи с операцией ВВС Турции в Африне

Москва, 21 января. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил обеспокоенность в связи с началом операции турецких вооруженных сил против курдов в сирийском Африне. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Facebook.

По мнению Косачева, начатая Анкарой операция «Оливковая ветвь» может принести новые жертвы и нанести ущерб «хрупкому переговорному процессу», одним из гарантов которого выступает Турция. Он отметил, что наступление Турции во многом обусловили действия Вашингтона.

Сенатор считает, что в сложившейся ситуации Москва должна отталкиваться, прежде всего, от позиции официального Дамаска, уважать суверенитет Сирии.

«Остается надеяться, что удастся избежать значительной эскалации силовых действий и срыва мирного процесса. Ведь в этом случае цена нынешних действий Турции будет непомерно высокой», — заключил Косачев.

О начале операции «Оливковая ветвь» в Африне сообщала накануне Газета.ru.