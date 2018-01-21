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Вечерний Ургант» поддержал ульяновских курсантов собственным клипом
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    Вечерний Ургант» поддержал ульяновских курсантов собственным клипом

    0:06  21 Января 2018
    333

    Вечерний Ургант» поддержал ульяновских курсантов собственным клипом

    Москва, 21 января. Программа «Вечерний Ургант» поддержала курсантов из Ульяновска, записав собственный клип на мотив популярной песни Satisfaction. Об этом сообщает ТАСС.

    В ролике приняли участие Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Сергей Лазарев, а также сам Иван Ургант. Таким образом участники «Вечернего Урганта» подхватили эстафету так называемого Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

    Клип, на котором курсанты танцуют в нижнем белье и форменных фуражках, вызвал критику со стороны ряда чиновников, призвавших отчислить всех «героев» скандального ролика.

    Однако у молодых людей нашлись и защитники. Губернатор региона Сергей Морозов призвал не ломать курсантам жизнь, ограничившись соразмерным наказанием, — напоминает Ura.ru.

    Также в Сети появилась серия клипов в поддержку курсантов, породив так называемый Satisfaction Challenge, — пишет Газета.ru.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
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    #ульяновск #клип #ургант #курсанты #satisfaction challenge
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