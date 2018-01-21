Вечерний Ургант» поддержал ульяновских курсантов собственным клипом

Москва, 21 января. Программа «Вечерний Ургант» поддержала курсантов из Ульяновска, записав собственный клип на мотив популярной песни Satisfaction. Об этом сообщает ТАСС.

В ролике приняли участие Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Сергей Лазарев, а также сам Иван Ургант. Таким образом участники «Вечернего Урганта» подхватили эстафету так называемого Satisfaction Challenge в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации.

Иван Ургант записал видеоролик в поддержку «танцующих курсантов» из Ульяновска (ВИДЕО) https://t.co/EVIOsoaEKZ pic.twitter.com/YRyOlS1Z4w — RT на русском (@RT_russian) January 20, 2018

Клип, на котором курсанты танцуют в нижнем белье и форменных фуражках, вызвал критику со стороны ряда чиновников, призвавших отчислить всех «героев» скандального ролика.

Однако у молодых людей нашлись и защитники. Губернатор региона Сергей Морозов призвал не ломать курсантам жизнь, ограничившись соразмерным наказанием, — напоминает Ura.ru.

Также в Сети появилась серия клипов в поддержку курсантов, породив так называемый Satisfaction Challenge, — пишет Газета.ru.