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Новости Сирии
Сирия: в SDF опасаются, что операция Турции в Африне может вдохнуть новую жизнь в ИГИЛ
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    Сирия: в SDF опасаются, что операция Турции в Африне может вдохнуть новую жизнь в ИГИЛ

    23:41  20 Января 2018
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    Сирия: в SDF опасаются, что операция Турции в Африне может вдохнуть новую жизнь в ИГИЛ

    Дамаск, 20 января. Сирийские демократические силы (SDF) опасаются, что наступательная операция Турции в Африне может вдохнуть новую жизнь в «Исламское государство»1 (запрещенная в России террористическая организация).

    Военное командование SDF заявляет, что продолжает борьбу против «Исламского государства» и операция близится к завершению.

    «Мы ведем сейчас операцию на востоке Сирии, чтобы победить ИГ1 раз и навсегда», — утверждают в группировке, добавляя, что атака их позиций в Африне турецкими вооруженными силами препятствует реализации этих планов.

    Накануне Пентагон призвал Турцию и отряды курдской самообороны воздержаться от насилия, сосредоточившись на борьбе против «Исламского государства». В Вашингтоне заявили также, что не оказывают какой-либо поддержки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара относит к числу террористических формирований, - пишет RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #турция #игил #курды #sdf
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