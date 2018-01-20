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Сирия: очевидцы рассказали о бомбардировке Африна ВВС Турции
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    Сирия: очевидцы рассказали о бомбардировке Африна ВВС Турции

    23:21  20 Января 2018
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    Сирия: очевидцы рассказали о бомбардировке Африна ВВС Турции

    Дамаск, 20 января. Очевидцы рассказали о бомбардировках Африна Сирийской Арабской Республики военно-воздушными силами Турции.

    По словам свидетельницы событий, 47-летней Хевин Хасан, бомбардировка пустынных местностей началась двумя днями ранее

    «Сегодня впервые удары были по центру Африна. Для большинства местных жителей это стало шоком», — рассказала женщина по телефону.

    Она добавила, что вся семья собралась в большой комнате ее дома, поскольку подвал отсутствует.

    «Всюду авиаудары, очень страшно. Все мои родственники, пять семей, собрались у нас дома в большой комнате. Подвала у нас нет, поэтому надеемся на стены. Женщины рыдают, очень страшно», — сказала Хевин в телефонной беседе с РИА Новости.

    Следует отметить, что Анкара неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с требованием прекратить поддержку отрядов курдской самообороны в Сирии. Сегодня в 17.00 по московскому времени ВВС Турции предприняли воздушную атаку Африна.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #африн #бомбардировка #очевидцы
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