Сирия: очевидцы рассказали о бомбардировке Африна ВВС Турции

Дамаск, 20 января. Очевидцы рассказали о бомбардировках Африна Сирийской Арабской Республики военно-воздушными силами Турции.

По словам свидетельницы событий, 47-летней Хевин Хасан, бомбардировка пустынных местностей началась двумя днями ранее

«Сегодня впервые удары были по центру Африна. Для большинства местных жителей это стало шоком», — рассказала женщина по телефону.

Она добавила, что вся семья собралась в большой комнате ее дома, поскольку подвал отсутствует.

«Всюду авиаудары, очень страшно. Все мои родственники, пять семей, собрались у нас дома в большой комнате. Подвала у нас нет, поэтому надеемся на стены. Женщины рыдают, очень страшно», — сказала Хевин в телефонной беседе с РИА Новости.

Следует отметить, что Анкара неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с требованием прекратить поддержку отрядов курдской самообороны в Сирии. Сегодня в 17.00 по московскому времени ВВС Турции предприняли воздушную атаку Африна.