Россиянка Загитова выиграла ЧЕ по фигурному катанию

Москва, 20 января. Российская фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой на домашнем чемпионате Европы в Москве.

После короткой программы Загитова была лидером. За произвольную программу она получила 157,97 балла, в итоге ее результат составил 238,24 балла. Отметим, что 15-летняя спортсменка впервые стала чемпионкой европейского первенства.

На вторую ступень пьедестала поднялась россиянка Евгения Медведева. Бронза досталась представительнице Италии Каролине Костнер. В шаге от подиума остановилась россиянка Мария Сотскова.

Напомним, ранее известный российский фигурист, чемпион Олимпиады в Сочи Дмитрий Соловьев присоединился к движению в поддержку президента России Владимира Путина.