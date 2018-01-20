США призвали Турцию и курдов избегать насилия

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты призвали Турцию и отряды курдской самообороны воздержаться от насилия, сосредоточившись на борьбе с запрещенным в России террористическим формированием «Исламское государство»1. Об этом сообщил представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Галлоуэй.

По его словам, Вашингтон признает озабоченность Анкары в связи с ситуацией, которая сложилась на границу Турции и Сирийской Арабской Республики. В Пентагоне также утверждают, что Вашингтон не поддерживает Рабочую партию Курдистана, которая признана террористической в Турции.

В то же время, США призывают Турцию и отряды курдской самообороны воздержаться от насильственных действий, - пишет РИА Новости.

Следует отметить, что Анкара неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с требованием прекратить поддержку отрядов курдской самообороны в Африне. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию, если такая поддержка не прекратится.

1 Организация запрещена на территории РФ.