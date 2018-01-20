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Новости Сирии
Консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога завершились в Сочи
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    Консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога завершились в Сочи

    22:30  20 Января 2018  /обновлено: 22:35  20 Января 2018
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    Консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога завершились в Сочи

    Сочи, 20 января. В Сочи завершились консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога при участии делегатов, представляющих страны-гаранты прекращения огня в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

    Агентство напоминает, что Конгресс начнет свою работу через десять дней. Россия, Иран и Турция, выступающие гарантами перемирия в Сирии, заявили об успешном завершении встречи. В частности, удалось согласовать список участников форума в Сочи.

    Переговоры делегатов проходили в закрытом режиме. Сотрудники прессы не были допущены к отелю, в котором проходило мероприятие. По завершении встречи ее итоги прокомментировал специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

    «Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось согласовать списки участников форума. Предстоит еще работа по досогласованию, на которую потребуется еще максимум один-два дня», — сказал российский дипломат.

    Накануне предстоящий Конгресс национального диалога Сирии обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон.

    Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи с Совбезом РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #россия #сирия #турция #сочи #иран #конгресс единства
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