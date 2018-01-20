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Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили в Алеппо гумпомощь
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    Сирия: российские военные доставили в Алеппо гумпомощь

    22:26  20 Января 2018
    354

    Сирия: российские военные доставили в Алеппо гумпомощь

    Алеппо (Сирия), 20 января. Российские военные вместе с Комитетом национального примирения доставили гуманитарную помощь в населенный пункт в Алеппо.

    По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, в населенный пункт Хан-Эш-Шаар были доставлены продукты и лекарства. Также в Эль-Хусейнию в Дейр-эз-Зоре доставили питьевую воду.

    «Военнослужащие российского Центра по примирению совместно с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд Дином Хассуном посетили находящихся в лечебном учреждении больных детей, которые были эвакуированы из Восточной Гуты, и передали им подарки», — рассказал генерал-майор.

    Сирия: российские военные доставили в Алеппо гумпомощь

    Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы поставляемой жителям Сирии гуманитарной помощи.
     

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    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сирия #алеппо #гуманитарная помощь #дейр-эз-зор
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