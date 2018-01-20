Сирия: российские военные доставили в Алеппо гумпомощь

Алеппо (Сирия), 20 января. Российские военные вместе с Комитетом национального примирения доставили гуманитарную помощь в населенный пункт в Алеппо.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Евтушенко, в населенный пункт Хан-Эш-Шаар были доставлены продукты и лекарства. Также в Эль-Хусейнию в Дейр-эз-Зоре доставили питьевую воду.

«Военнослужащие российского Центра по примирению совместно с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд Дином Хассуном посетили находящихся в лечебном учреждении больных детей, которые были эвакуированы из Восточной Гуты, и передали им подарки», — рассказал генерал-майор.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы поставляемой жителям Сирии гуманитарной помощи.

