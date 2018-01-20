Молдавия хочет потребовать у России миллиарды долларов из-за Приднестровья

Кишинев, 20 января. Власти Молдавии намерены потребовать у России выплату компенсации за присутствие военных РФ на территории Приднестровской Молдавской республики. Такое заявление сделал председатель парламента Молдавии Андриан Канду.

Канду назвал российских миротворцев в Приднестровье «оккупационными силами». Молдавский спикер выразил надежду, что данный вопрос «дойдет до ООН». В настоящее время в Кишиневе планирую заняться подсчетом суммы «ущерба».

«Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчёта ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов», — цитирует RT.

Ранее Москва призвала Молдавию и ПМР заключить соглашение о гарантиях выполнения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в формате 5+2 в Вене.