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Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в Дамаске, Алеппо и Латакии
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в Дамаске, Алеппо и Латакии

    22:11  20 Января 2018
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в Дамаске, Алеппо и Латакии

    Дамаск (Сирия), 20 января. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии на территории Дамаска, Алеппо и Латакии.

    По словам представителя Центра генерал-майора Юрия Евтушенко, в целом ситуация оценивается как стабильная, несмотря на зафиксированные нарушения.

    «В течение суток центром продолжались фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — рассказал в рамках брифинга генерал-майор.

    Евтушенко также рассказал о продолжающихся переговорах о присоединении к режиму перемирия с представителями поселений в Хомсе, Алеппо, Дамаске, Хаме и Эль-Кунейтре.


     

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сирия #алеппо #дамаск #латакия #хомс #центр по примирению враждующих сторон
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