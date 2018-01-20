Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в Дамаске, Алеппо и Латакии

Дамаск (Сирия), 20 января. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии на территории Дамаска, Алеппо и Латакии.

По словам представителя Центра генерал-майора Юрия Евтушенко, в целом ситуация оценивается как стабильная, несмотря на зафиксированные нарушения.

«В течение суток центром продолжались фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск. В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной», — рассказал в рамках брифинга генерал-майор.

Евтушенко также рассказал о продолжающихся переговорах о присоединении к режиму перемирия с представителями поселений в Хомсе, Алеппо, Дамаске, Хаме и Эль-Кунейтре.



