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Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне
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    Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне

    21:45  20 Января 2018  /обновлено: 21:56  20 Января 2018
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    Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне

    Анкара, 20 января. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что уже в воскресенье Турция может начать наземную операцию против отрядов курдской самообороны в Африне Сирийской Арабской Республики.

    «Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — заявил Йылдырым в беседе с журналистами в Анкаре.

    Атака турецкой авиации в Африне началась сегодня в 17.00 по московскому времени. В пресс-службе отрядов курдской самообороны пообещали предпринять ответные действия. Курды сообщили также о пресечении попытки турецких вооруженных сил занять занять территорию в Бильбиле. В пресс-службе курдов добавили, что потерь с их стороны нет.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #турция #курды #африн #сухопутная операция
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