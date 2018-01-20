Премьер Турции заявил о возможном начале наземной операции против курдов в Африне

Анкара, 20 января. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что уже в воскресенье Турция может начать наземную операцию против отрядов курдской самообороны в Африне Сирийской Арабской Республики.

«Сегодня наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра, в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — заявил Йылдырым в беседе с журналистами в Анкаре.

Атака турецкой авиации в Африне началась сегодня в 17.00 по московскому времени. В пресс-службе отрядов курдской самообороны пообещали предпринять ответные действия. Курды сообщили также о пресечении попытки турецких вооруженных сил занять занять территорию в Бильбиле. В пресс-службе курдов добавили, что потерь с их стороны нет.