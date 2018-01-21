Сирия новости 21 января 07.00: САА развивает наступление в Идлибе; Турция продолжает операцию против курдов в Африне

Сирия, 21 января. САА развивает наступление в Идлибе; Турция продолжает операцию против курдов в Африне; SDF назначили нового пресс-секретаря. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к освобождению населенных пунктов Кафрая и Аль-Фуа в провинции Идлиб.

«Файлак аш-Шам»: присоединилась к операции против курдских вооруженных формирований в Африне.

«Демократические силы Сирии» (SDF): проходят подготовку под руководством инструкторов США в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@HawarAAli) сообщает, что сирийское правительство было проинформировано МИД Турции о начале военной операции в курдском кантоне Африн официальным письмом.

По информации, опубликованной в Telegram-канале @boris_rozhin, турецкие войска будут выведены с территории Сирии после ликвидации военно-политических структур курдов в Африне. Отмечается, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и не преследует целей отделения от Сирии каких-либо территорий, называя своей целью исключительно ликвидацию «курдского терроризма».

Как пишет источник в Twitter (@EMCnewscenter1), к операции против курдских вооруженных формирований в кантоне Африн присоединилась еще одна вооруженная группировка. Боевики «Файлак аш-Шам» прибыли в район ведения боевых действий накануне вечером.

Как передает турецкое информагентство Anadolu, один из бойцов YPG сдался сотрудникам сил безопасности Турции и раскрыл планы курдских вооруженных формирований в Африне. По его словам, «Отряды народной самообороны» планируют вести боевые действия, опираясь на созданную ими систему подземных коммуникаций и используя мирное население как «живой щит».

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает источник в Twitter (@Elly_Ammar), в населенных пунктах Шаблаг и Сурейм, расположенных на восточном берегу Евфрата, под руководством американских инструкторов ведется подготовка бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) общей численностью несколько сотен человек.

Провинция Идлиб

По данным источника в Twitter (@leithfadel), после взятия авиабазы Абу-Духур сирийская армия приступила к деблокаде населенных пунктов Кафрая и Аль-Фуа, осажденных боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Напомним, стратегически важный военный аэропорт Абу-Духур являлся первоочередной целью наступления правительственных войск в Большом Идлибе и вчера впервые с сентября 2015-го года перешел под контроль САА. Абу-Духур является второй по величине авиабазой в Сирии.

Провинция Хама

Если верить информации источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), в подконтрольный боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» населенный пункт Аль-Латамина прибыл груз с индивидуальными средствами защиты органов дыхания и самодельными боеприпасами с ядовитым хлором. Источник не исключает возможного применения террористами химоружия по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хальфая.

Напомним, ранее на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ.

Провинция Хасака

Как сообщает Telegram-канал @nors2017, новым пресс-секретарем «Демократических сил Сирии» (SDF) стал Кено Габриэль. Напомним, прошлый пресс-секретарь SDF Талал Сило дезертировал из рядов курдских вооруженных формирований и бежал в Турцию, где раскрыл подробности соглашений между курдами, международной коалицией США и террористами ИГ1. После этого временно исполняющим обязанности официального спикера «Демократических сил Сирии» был назначен представитель «Отрядов народной самообороны» Редур Халиль.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)