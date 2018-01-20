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Общество
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Новости Сирии
Турецкая авиация поразила аэродром Минниг на северо-западе Сирии
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    Турецкая авиация поразила аэродром Минниг на северо-западе Сирии

    21:50  20 Января 2018
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    Турецкая авиация поразила аэродром Минниг на северо-западе Сирии

    Дамаск, 20 января. Военно-воздушные силы Турции нанесли удар по аэродрому Минниг на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила газета Hurriyet. Миннинг использовался отрядами курдской самообороны для поставок вооружений.

    Отмечается, что аэродром стал одной из 113 целей, избранных турецкими военными в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне.

    О начале операции генеральный штаб Турции объявил накануне. В 17.00 по московскому времени турецкие вооруженные силы начали атаку на позиции отрядов курдской самообороны в Африне.

    В Анкаре утверждают, что в операции приняли участие 72 самолета, поразившие 108 из 113 запланированных целей.

    Ранее курды пообещали, что атаки турецких вооруженных сил в Африне не останутся без ответной реакции. У курдов сообщили также об отсутствии потерь в своих рядах.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #курды #африн #атака #вс турции
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