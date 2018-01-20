Турецкая авиация поразила аэродром Минниг на северо-западе Сирии

Дамаск, 20 января. Военно-воздушные силы Турции нанесли удар по аэродрому Минниг на северо-западе Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщила газета Hurriyet. Миннинг использовался отрядами курдской самообороны для поставок вооружений.

Отмечается, что аэродром стал одной из 113 целей, избранных турецкими военными в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне.

О начале операции генеральный штаб Турции объявил накануне. В 17.00 по московскому времени турецкие вооруженные силы начали атаку на позиции отрядов курдской самообороны в Африне.

В Анкаре утверждают, что в операции приняли участие 72 самолета, поразившие 108 из 113 запланированных целей.

Ранее курды пообещали, что атаки турецких вооруженных сил в Африне не останутся без ответной реакции. У курдов сообщили также об отсутствии потерь в своих рядах.