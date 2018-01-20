Дамаск осудил бомбардировку Африна турецкими ВВС

Дамаск, 20 января. Правительство Сирии решительно осуждает бомбардировку города Африн со стороны турецких ВВС, информирует сирийское национальное агентство САНА.

В заявлении министерства иностранных дел Арабской республики сообщается, что город является неотъемлемой частью Сирии. Как отметили в МИД, Анкара сделала очередной шаг в посягательстве на суверенитет Сирии.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африна на севере Сирии. В связи с этим МИД России призвал противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность.

Командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в сирийском Африне, где ВС Турции проводят операцию против курдов.

По данным турецкого Геншатаба, в результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных.