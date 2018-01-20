Дамаск, 20 января. Авиаудары турецких вооруженных сил по позициям курдов в Африне Сирийской Арабской Республики не останутся без ответа. Такое заявление опубликовала пресс-служба курдских сил самообороны.

В заявлении уточняется, что турецкая авиация атаковала сразу 100 точек в районе Африна. Жертв среди курдов нет. Кроме того, силы самообороны предотвратили вхождение турецкой армии в Бильбиле.

«Столкновения продолжаются. Мы не обладаем информацией о потерях у ССА и турецких ВС. Их атаки не останутся без ответа. Бомбардировки продолжаются. По нашей информации, в авиаударах участвуют 56 военных самолетов», — утверждается в сообщении.

Ранее Анкара призвала Соединенные Штаты прекратить поддержку отрядов курдской самообороны в Сирии. В противном случае, Турция заявила о готовности начать операцию в Африне.