Сирия итоги за сутки на 21 января 06.00: САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль авиабазу Абу Духур, Турция начала операцию против YPG в Алеппо

Сирия, 21 января. САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль военный аэродром Абу Духур, Турция начала операцию против YPG на севере Алеппо, в боях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло 50 бойцов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Алеппо, Идлиба и Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ выбили «Джебхат ан-Нусру»1 из нескольких поселений Алеппо и взяли под контроль аэродром Абу Духур.

«Исламское государство»1: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке Хамы, атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо и Хаме, ведет бои с ИГ в Дамаске.

«Ахрар аш-Шам»: обстреляла САА в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: атаковала САА в Харасте.

Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции YPG в Африне.

Курды: потеряли 50 бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре, противостоят ССА на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута возобновились интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что правительственные войска вели ракетный обстрел пунктов дислокации боевиков «Ахрар аш-Шам» в окрестностях Арбина. Также столкновения между САА и антиправительственными группировками отмечались в районах Джобар и Айн Тарма. Кроме того, в Харасте боевики «Файлак ар-Рахман» атаковали бригаду армии Башара Асада. Об этом писал в своем микроблоге в Twitter (@AllyOfTruth) один из местных источников. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) сообщал, что артиллерия правительственных войск вела обстрел опорных пунктов радикалов в окрестностях населенного пункта Нашабия.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике эвакуировали десятки человек из осажденного боевиками города Дума, передавало Al-Masdar News. По данным информационного агентства, спасенные мирные жители нуждались в медицинской помощи и были направлены в больницу.

В районе лагеря беженцев Ярмук были зафиксированы боестолкновения между радикалами «Тахрир аш-Шам» и террористами ИГИЛ1. Об этом писал военный источник в своем Twitter-аккаунте (@EasternMediafax).

Провинция Алеппо

Турецкая армия и подконтрольные Анкаре группировки начали масштабное наступление на позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Африна. ВС Турции вели обстрел пунктов дислокации курдов в поселении Таль Рифат, писал военный источник на своей странице в Twitter (@warcoresponted). Турецкие СМИ сообщили, что ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) поселение Маарназ, передавал Twitter-канал (@OmerOzkizilcik). Командование курдских отрядов ополчения данную информацию не подтвердило. Позже военный источник в Telegram (@EMCnewscenter1) писал, что ВВС Турции атаковали опорные пункты YPG в окрестностях населенных пунктов Маараназ, Маликия, Таль Рифат, Кафр Джан, Айн Дакна, Мариямин и авиабазы Менаг. Одновременно с этим информационное агентство Anadolu сообщало на своей странице в Twitter (@anadoluagency), что подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) штурмует Африн. Также бои между протурецкими группировками и бойцами курдских отрядов ополчения шли в районе города Азаз. Об этом писал военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

В Манбидже взорвался автомобиль SDF, писал в своем микроблоге в Twitter (@MGhorab3) военный источник. По данным автора публикации, в результате инцидента погибло три бойца курдского ополчения.

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в южной части провинции Алеппо. По данным Muraselon, войска Башара Асада освободили от радикалов «Джебхат ан-Нусры» несколько поселений. Позже военный Twitter-канал (@watanisy) передавал, что правительственные войска взяли под контроль военную авиабазу Абу Духур. По сведениям источника в Telegram (@C_Military1), солдаты армии САР приступили к работам по разминированию территории аэродрома.

Провинция Дейр-эз-Зор

Группировки «Исламского государства» снова атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от населенного пункта Гаранидж, передавал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor). По данным автора публикации, в результате вооруженных столкновений «демократическая армия» потеряла 20 бойцов убитыми. В конце дня подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» писало о новой атаке радикалов на пункты дислокации SDF. Если верить сведениям, опубликованным в сообщении, в результате нападения смертника на позиции «демократической армии» погибло 30 бойцов курдских отрядов ополчения. Кроме того, взрыв уничтожил несколько единиц военной техники SDF.

Три тысячи мирных жителей города Дейр-эз-Зор вернулись в свои дома в течение последней недели, сообщало информационное агентство SANA.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах авиации союзников писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) продолжала операцию против «Тахрир аш-Шам». Столкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» отмечались в южной части региона, писал Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

В конце дня стало известно, что бригады армии САР приступили к штурму города Абу Духур на юго-востоке региона. Об этом сообщал в социальной сети Twitter (@leithfadel) военный источник.

Также бои между САА и террористами «Джебхат ан-Нусры» были зафиксированы в окрестностях населенных пунктов Рабия и Сарудж, расположенных недалеко от Синджара в северной части провинции Идлиб. О столкновениях писал источник в Telegram (@EMCnewscenter1).

Местные источники передавали в Twitter (@op_shield), что военный конвой группировки «Файлак аш-Шам» двигался на север региона. Предположительно, подкрепление направлялось в провинцию Алеппо, чтобы присоединиться к кампании против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в районе Африна.

Провинция Хама

Армия Башара Асада при поддержке ВКС РФ продолжила вести бои с радикальным исламистам «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал на своем сайте, что САА вела артиллерийский обстрел позиций террористов в окрестностях поселений Кафр Зета и Зака.

Местные СМИ также сообщали, что террористы «Исламского государства» выбили боевиков «Ан-Нусры» из нескольких населенных пунктов на северо-востоке региона.

Ирак

На северо-западе иракской столицы прогремел взрыв, писало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погиб один мирный житель Багдада, еще четыре человека получили ранения. Ранее СВУ сдетонировало на севере города. Происшествие привело к гибели одного гражданского, пострадали еще трое иракцев.

Еще один взрыв произошел накануне в окрестностях города Хит провинции Анбар. В результате детонации мины, заложенной недалеко от поселения, пострадало четверо детей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)