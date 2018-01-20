Сирия новости 20 января 22.30: САА при поддержке ВКС РФ достигла города Абу Духур, ВВС Турции наносят удары по SDF на севере Алеппо
Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ достигла города Абу Духур, ВВС Турции наносят удары по SDF на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре в результате атаки смертника ИГ1 погибло 30 бойцов курдского ополчения. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, штурмуют Абу Духур.
«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.
«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе.
Сирийская свободная армия (ССА): атакует позиции SDF в Африне.
Курды: противостоят ССА на севере Алеппо, потеряли 30 бойцов в Дейр-эз-Зоре.
Провинция Дамаск
В Восточной Гуте продолжаются интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передает, что артиллерия правительственных войск ведет обстрел опорных пунктов радикалов в окрестностях населенного пункта Нашабия.
Ранее сообщалось, что бои между армией Башара Асада и незаконными военизированными формированиями были зафиксированы в Харасте и окрестностях Арбина, а также в районах Джобар и Айн Тарма.
Провинция Алеппо
ВВС Турции нанесли удары по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенных пунктов Маараназ, Маликия, Таль Рифат, Кафр Джан, Айн Дакна, Мариямин и авиабазы Менаг, передает в Telegram (@EMCnewscenter1) военный источник. Одновременно с этим информационное агентство Anadolu сообщает на своей странице в Twitter (@anadoluagency), что подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) штурмует Африн. Также бои между протурецкими группировками и бойцами курдских отрядов ополчения идут в районе города Азаз. Об этом пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1).
Провинция Дейр-эз-Зор
Опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Аль-Бахра подверглись атаке террориста-смертника, пишет подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак». Если верить сведениям, опубликованным в сообщении, в результате нападения ИГ на позиции «демократической армии» погибло 30 бойцов курдских отрядов ополчения. Кроме того, взрыв уничтожил несколько единиц военной техники SDF.
Ранее сообщалось, что в боях с ИГИЛовцами в окрестностях населенного пункта Гаранидж курды потеряли 20 ополченцев.
Провинция Идлиб
Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@leithfadel), что сирийская армия начала штурм города Абу Духур на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Ранее правительственные войска при поддержке ВКС РФ взяли под контроль одноименную стратегическую авиабазу и приступили к разминированию ее территорий.
В северной части региона столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» идут в окрестностях населенных пунктов Рабия и Сарудж, расположенных недалеко от Синджара. Об этом сообщает источник в Telegram (@EMCnewscenter1).
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)