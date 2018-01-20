Более 70 самолетов ВВС Турции участвовали в бомбардировке сирийского Африна

Анкара, 20 января. В операции «Оливковая ветвь» в cирийском Африне участвовало не менее 72 самолетов ВВС Турции. По данным Генштаба турецкий вооруженных сил, 72 военных самолета ВВС республики нанесли удары по 108 целям в семи точках Африна, после чего успешно вернулись на авиабазу.

«Удары по объектам террористов наносились в семи районах Африна, где были поражены 108 целей, — говорится в сообщении. — Участвовавшие в операции 72 самолета ВВС Турции благополучно вернулись на свои базы».

Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что турецкие военные покинут сирийский Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей.

Министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с операцией Турции против курдов на северо-западе Сирии призвало противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность. Командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в сирийском Африне.

В министерство иностранных дел Турции также были приглашены послы России, Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции.