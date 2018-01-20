Турция проинформирует глав дипмиссий стран-членов СБ ООН об операции в Африне

Анкара, 20 января. Турецкий МИД намерен вызвать глав дипломатических миссий стран- членов Совета Безопасности ООН для передачи информации о ходе операции в сирийском Африне, о чем проинформировало Анатолийское агентство.

Согласно приведенной информации, будут вызваны главы дипмиссий Китая, Франции и Великобритании.

Напомним, вечером 20 января Турция начала военную операцию в Африне против курдских «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD). Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00.

Ранее в посольстве России в Анкаре подтвердили, что посол Алексей Ерхов был приглашен в МИД Турции для информирования о начале операции в сирийском Африне. В турецкий МИД также были приглашены посол Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции.