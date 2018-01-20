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Общество
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Новости Сирии
Турция проинформирует глав дипмиссий стран-членов СБ ООН об операции в Африне
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    Турция проинформирует глав дипмиссий стран-членов СБ ООН об операции в Африне

    21:11  20 Января 2018
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    Турция проинформирует глав дипмиссий стран-членов СБ ООН об операции в Африне

    Анкара, 20 января. Турецкий МИД намерен вызвать глав дипломатических миссий стран- членов Совета Безопасности ООН для передачи информации о ходе операции в сирийском Африне, о чем проинформировало Анатолийское агентство.

    Согласно приведенной информации, будут вызваны главы дипмиссий Китая, Франции и Великобритании. 

    Напомним, вечером 20 января Турция начала военную операцию в Африне против курдских «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD). Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00.

    Ранее в посольстве России в Анкаре подтвердили, что посол Алексей Ерхов был приглашен в МИД Турции для информирования о начале операции в сирийском Африне. В турецкий МИД также были приглашены посол Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #турция #африн
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