В Анкаре рассказали, когда закончится операция ВС Турции в Африне

Анкара, 20 января. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что турецкие военные покинут сирийский Африн, как только военная операция достигнет намеченных целей.

По его словам, операция направлена против террористических организаций.

«Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов, — цитирует Боздага агентство IHA. — После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдет».

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. В результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных.