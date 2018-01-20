Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и Конгресс нацдиалога в Сочи

Москва, 20 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Как говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook, стороны обсудили задачу мирного урегулирования ситуации в Сирии, чему должен способствовать конгресс сирийского национального диалога в Сочи.

Согласно приведенной информации, Лавров и Тиллерсон затронули актуальные темы международной и двусторонней повестки дня, обсудили ситуацию в Сирии, вопросы обеспечения стабильности на севере страны и продвижения процесса мирного урегулирования под эгидой ООН.

Ранее Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против военизированных формирований курдов в сирийском Африне. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил мнение, что военная операция ВС Турции может повлиять на проведение Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.