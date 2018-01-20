Турция продолжит информировать заинтересованные страны об операции в Африне

Анкара, 20 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара продолжит информировать заинтересованные страны о ходе операции «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн.

«Мы уже доложили заинтересованным в Сирии странам о том, что происходит в Африне, — цитирует слова Чавушоглу телеканал «Эн-ти-ви». — Мы и дальше продолжить передавать им информацию».

Ранее старший советник турецкого президента Ильнур Чевик сообщил, что Турция намерена «очистить от террористов» не только сирийский район Африн, но и территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком.

В субботу Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. По последним данным, в результате турецких авиаударов по городу ранения получили десять мирных жителей.