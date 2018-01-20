Турция намерена «очистить от террористов» не только Африн — советник Эрдогана

Анкара, 20 января. Старший советник турецкого президента Ильнур Чевик сообщил, что Турция намерена «очистить от террористов» не только сирийский район Африн, но и территорию к востоку от реки Евфрат в Сирии до границы с Ираком.

«Задачей Турции является уничтожение террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), «Сил народной самообороны» (СНС) и «Демократического союза» (ДС) на территории к востоку от реки Евфрата до границы с Ираком», — заявил Чевик в эфире телеканала A Haber.

Он сообщил и о намерениях Турции «освободить от террористов сирийский город Манбидж и передать его арабскому населению».

По его словам, сейчас турецкие войска наносят удары из артиллерийских установок и с воздуха по позициям боевиков РПК в Африне.

По данным турецкого Геншатаба, в результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных.