Посольство России в Анкаре подтвердило факт вызова посла РФ в МИД Турции

Анкара, 20 января. В посольстве России в Анкаре подтвердили, что посол Алексей Ерхов был приглашен в МИД Турции для информирования о начале операции в сирийском Африне.

«Факт вызова в МИД подтверждаем, — заявила пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова. — В турецком дипведомстве до нас была доведена информация для передачи российским властям», передает РИА Новости.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщил о приглашении в МИД Турции послов РФ, Ирана и поверенного в делах США для информирования о начале операции в Африне.

По данным турецкого Геншатаба, в результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных. Как рассказали в совете кантона Африн, в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну ранения получили десять мирных жителей.