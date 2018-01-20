Сирия: 10 жителей Африна получили ранения в результате турецких авиаударов

Москва, 20 января. В результате турецких авиаударов по сирийскому Африну ранения получили десять мирных жителей. Как рассказали в совете кантона Африн, среди них двое детей.

«По последним данным, десять человек были ранены, в том числе трое получили тяжелые ранения, — сообщили в совете курдского кантона. — Среди раненых также двое детей».

Власти города обратились к местным жителям с призывом сдавать кровь для пострадавших, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на очевидцев, десятки машин с беженцами выехали из города Африн после турецких бомбардировок и направляются в районы к западу от Алеппо, которые находятся под контролем сирийской армии.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. В результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных.