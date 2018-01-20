В Анкаре заявили, что операция в Африне соответствует нормам международного права

Анкара, 20 января. Военная операция вооруженных сил Турции в сирийском Африне соответствует нормам международного права. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в соответствии со своими правами, вытекающими из международного права и права на самооборону, закрепленного в Уставе ООН. Операция не направлена на гражданских лиц и невинных сирийцев. Он направлена только на террористические группировки», — заявил министр.

Ранее Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что целью операции является «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета».