Чавушоглу провел переговоры с Тиллерсоном после начала операции в сирийском Африне

Москва, 20 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном после начала операции в сирийском Африне. Об этом сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.

По словам дипломатического источника, разговор состоялся по запросу американской стороны.

«Мы ожидаем, что настоящие партнеры будут рядом с нами, а не с террористами, — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV. — Мы об этом сказали Тиллерсону в сегодняшнем разговоре».

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. В министерство иностранных дел Турции были приглашены послы России, Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции.