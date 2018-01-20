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Украина
Petro Incognito и дары космоса: как украинцы президента разоблачили
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    Petro Incognito и дары космоса: как украинцы президента разоблачили

    20:28  20 Января 2018
    1036

    Petro Incognito и дары космоса: как украинцы президента разоблачили

    Царский отдых на Мальдивах вряд ли пошел на пользу Петру Порошенко. Праздник живота, конечно, удался. Только на завтраки семейство президента раскошелилось, по меньшей мере, на десять тысяч долларов США.

    Удачно удалось решить и «квартирный вопрос». Остров ценой 276 тысяч долларов за шесть дней аренды был совсем неплох.

    Но безмятежное спокойствие, царящее на островах в океане, быстро улетучилось по возвращении домой. Дело в том, что глава государства не хотел афишировать вояж на один из самых дорогих курортов планеты. Сайт президента молчал о месте нахождения хозяина, как и другие открытые источники. Однако под напором доказательств назойливых журналистов Банковая сдалась.

    Таинственного Petro Incognito (под этим псевдонимом украинский президент фигурировал на Мальдивах) вывели на чистую воду.

    Украинские телеканалы в большинстве своем не сочли тему привлекательной, зато пользователи Интернета покуражились вдоволь. Самые наивные граждане открыто негодовали.

    Политик-правдоруб Анатолий Гриценко назвал поступок Петра Алексеевича «плевком в лицо украинскому народу».

    Свое возмущение выразил и ярый борец с коррупцией Сергей Лещенко. Помимо морально-этической стороны вопроса, журналист усмотрел в действиях Порошенко и нарушения закона.

    Правда, пользователи Twitter поспешили напомнить журналисту о его собственных прегрешениях.

    Аналитики взялись размышлять о том, как путешествие на Мальдивы отразится на рейтингах Порошенко. Издание «Страна» опросило несколько авторитетных украинских политологов.

    О полном консенсусе говорить не приходится. Одни говорят, что отдых обойдется Порошенко «электорально дорого». Почти как легендарный «золотой унитаз» его предшественнику.

    Petro Incognito и дары космоса: как украинцы президента разоблачили

    Другие склонны считать, что глава государства уже потерял все, что мог потерять, поэтому очередной скандал не сыграет решающей роли.

    Новый год уже успел принести господину Incognito и другие неприятности. Грузинский канал «Рустави 2» обнародовал покаянные письма, которые Порошенко якобы писал российскому ФСБ. Подлинность их вызывает большие сомнения в силу очевидных биографических нестыковок.

    Но удар угодил в точку. Патриотические круги охотно подхватили тему обширных связей президента с «агрессивным агрессором». К тому же, за Петром Алексеевичем прочно закрепился позывной «Лолита».

    Заокеанские партнеры тоже перестали радовать. Среди многих плохих новостей из-за бугра следует упомянуть о вероятном прекращении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

    В Национальном банке признали, что МВФ не проявляет энтузиазма в вопросе о выделении очередного транша.

    Вместо поддержки Киев останется исключительно с долгами. Учитывая степень зависимости «постмайданной» экономики Украины от внешних кредиторов, решение фонда может оказаться для власти критичным.

    Европейцы тоже разочаровались в былых любимцах. По убеждению главного «декоммунизатора» Вятровича, виноваты поляки, втягивающие Брюссель в некую «антиукраинскую игру».

    Злопамятные венгры не простили Киеву ущемления прав национальных меньшинств. Будапешт настойчиво блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

    Эстонцы обиделись на включение страны в список оффшорных зон украинским правительством. Народный депутат Береза ожидает на этой почве крупный скандал с Таллинном.

    Тревожные новости поступили из Брюсселя. Европейский союз намекнул на возможную отмену безвизового режима.

    Нельзя сказать, что в жизни населения безвиз играет заметную роль. Когда половина денег уходит на еду, а вторая половина — на «коммуналку», сильно не разгуляешься. Однако всю свою каденцию Петр Алексеевич носился с безвизовым режимом как с писаной торбой. Теперь же Брюссель серьезно задумался о его приостановлении.

    Охлаждение отношений с Западом вынудило президента Украины ловить «позитивные сигналы» где-нибудь еще. Выручил Космос. Дело в том, что генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт преподнесла Порошенко оригинальный подарок: фотографию Киева, сделанную из Космоса.

    И все бы ничего, но тут хозяин Банковой дал волю фантазии и чувствам. Он рассказал, что снимок был сделан лично Пейетт, да еще «с душой».

    И снова был пойман на не совсем правде. Канадский политик действительно дважды побывала в Космосе, но было это в 1999-м и 2009-м годах. Открытые источники свидетельствуют, что изображение увидело свет в 2003-м году. Назвать его «душевным» тоже трудно, ибо автор его — робот.

    Пользователи Сети убеждены, что гостья из страны кленового листа могла выбрать более подходящий подарок.

    Дружественные отношения Украины с Космосом сошли на нет…

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #безвиз #отдых #мальдивы
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