Petro Incognito и дары космоса: как украинцы президента разоблачили

Царский отдых на Мальдивах вряд ли пошел на пользу Петру Порошенко. Праздник живота, конечно, удался. Только на завтраки семейство президента раскошелилось, по меньшей мере, на десять тысяч долларов США.

Украинцы обсуждают космически дорогой недельный отпуск Порошенко на Мальдивах за полмиллиона долларов. Только на завтраки президент потратил на себя и свою семью больше $10 тыс. "Вести" узнали нюансы отдыха на Мальдивах и других дорогих курортах. — Natalia Leon (@Natalia36194404) January 19, 2018

Удачно удалось решить и «квартирный вопрос». Остров ценой 276 тысяч долларов за шесть дней аренды был совсем неплох.

Отдых на Мальдивах обошелся Порошенко в полмиллиона долларов – СМИ #UKROPNEWS https://t.co/P2tE5oD7ke — UkropNews (@RussBars) January 18, 2018

Но безмятежное спокойствие, царящее на островах в океане, быстро улетучилось по возвращении домой. Дело в том, что глава государства не хотел афишировать вояж на один из самых дорогих курортов планеты. Сайт президента молчал о месте нахождения хозяина, как и другие открытые источники. Однако под напором доказательств назойливых журналистов Банковая сдалась.

У Порошенко подтвердили отдых на Мальдивах и объяснили молчание https://t.co/8po5CFeIJS #новости через @LIGAnet — Irina (@Irysika20) January 18, 2018

Таинственного Petro Incognito (под этим псевдонимом украинский президент фигурировал на Мальдивах) вывели на чистую воду.

Украинские телеканалы в большинстве своем не сочли тему привлекательной, зато пользователи Интернета покуражились вдоволь. Самые наивные граждане открыто негодовали.

'Так все главнокомандующие во время войны делают'. Соцсети оценили отдых Порошенко на Мальдивах https://t.co/u13X87zJWu — Россия vs Либерастия (@Rus_NV) January 20, 2018

Политик-правдоруб Анатолий Гриценко назвал поступок Петра Алексеевича «плевком в лицо украинскому народу».

Гриценко: Отдых Порошенко на Мальдивах за полмиллиона это плевок в лицо всему народу https://t.co/uNSqaZjYJ3 — Alexander (@koalmi50) January 20, 2018

Свое возмущение выразил и ярый борец с коррупцией Сергей Лещенко. Помимо морально-этической стороны вопроса, журналист усмотрел в действиях Порошенко и нарушения закона.

Президент Порошенко не указал на сайте НАЗК расходы за новогодний отдых на Мальдивах на частном острове. Закон обязывает https://t.co/MLGxpoWhW6 через @YouTube — Leshchenko (@Leshchenkos) January 6, 2018

Правда, пользователи Twitter поспешили напомнить журналисту о его собственных прегрешениях.

Ты за@хату отчитался? — Viktor Viktor (@ViktorV76) January 7, 2018

Аналитики взялись размышлять о том, как путешествие на Мальдивы отразится на рейтингах Порошенко. Издание «Страна» опросило несколько авторитетных украинских политологов.

О полном консенсусе говорить не приходится. Одни говорят, что отдых обойдется Порошенко «электорально дорого». Почти как легендарный «золотой унитаз» его предшественнику.

Другие склонны считать, что глава государства уже потерял все, что мог потерять, поэтому очередной скандал не сыграет решающей роли.

Мальдивы Порошенко: как отдых президента повлияет на его рейтинг - https://t.co/ckQouMEYeu pic.twitter.com/NgNLZcD0F2 — сергей ефремов (@Boxc1966) January 20, 2018

Новый год уже успел принести господину Incognito и другие неприятности. Грузинский канал «Рустави 2» обнародовал покаянные письма, которые Порошенко якобы писал российскому ФСБ. Подлинность их вызывает большие сомнения в силу очевидных биографических нестыковок.

Но удар угодил в точку. Патриотические круги охотно подхватили тему обширных связей президента с «агрессивным агрессором». К тому же, за Петром Алексеевичем прочно закрепился позывной «Лолита».

главнокомандующая Лолита оставила на Мальдивах $0,5 млн https://t.co/FUfxFNrMbK — слово України (@svitloua) January 19, 2018

Заокеанские партнеры тоже перестали радовать. Среди многих плохих новостей из-за бугра следует упомянуть о вероятном прекращении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В Национальном банке признали, что МВФ не проявляет энтузиазма в вопросе о выделении очередного транша.

Нацбанк Украины допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФhttps://t.co/RtLTn1CUMG pic.twitter.com/905FAchGjr — РИА Новости (@rianru) January 20, 2018

Вместо поддержки Киев останется исключительно с долгами. Учитывая степень зависимости «постмайданной» экономики Украины от внешних кредиторов, решение фонда может оказаться для власти критичным.

Не будет денег - дружбе хана: Украина предупредила МВФ о возможном прекращении сотрудничества https://t.co/TTTDk0CbeH — Комсомольская правда (@kpru) January 20, 2018

Европейцы тоже разочаровались в былых любимцах. По убеждению главного «декоммунизатора» Вятровича, виноваты поляки, втягивающие Брюссель в некую «антиукраинскую игру».

Вятрович считает, что Польша хочет втянуть Евросоюз в "грязную антиукраинскую игру" https://t.co/FqiEnDRsx7 — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) November 21, 2017

Злопамятные венгры не простили Киеву ущемления прав национальных меньшинств. Будапешт настойчиво блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

Глава МИД Венгрии пообещал продолжать блокировать заседание НАТО-Украина https://t.co/LBhi0kTMhM pic.twitter.com/2kPRdovD4A — RT на русском (@RT_russian) January 19, 2018

Эстонцы обиделись на включение страны в список оффшорных зон украинским правительством. Народный депутат Береза ожидает на этой почве крупный скандал с Таллинном.

Тревожные новости поступили из Брюсселя. Европейский союз намекнул на возможную отмену безвизового режима.

Тревожные новости для владельцев биометрических паспортов https://t.co/3CFojIdpJ6 — Сегодня (@segodnya_online) January 10, 2018

Нельзя сказать, что в жизни населения безвиз играет заметную роль. Когда половина денег уходит на еду, а вторая половина — на «коммуналку», сильно не разгуляешься. Однако всю свою каденцию Петр Алексеевич носился с безвизовым режимом как с писаной торбой. Теперь же Брюссель серьезно задумался о его приостановлении.

Порошенко рискует потерять безвизовый режим с ЕС https://t.co/nlRWJf2vOy pic.twitter.com/arcrut1gTh — Гелярий Гражевич (@qeleotron) December 8, 2017

Охлаждение отношений с Западом вынудило президента Украины ловить «позитивные сигналы» где-нибудь еще. Выручил Космос. Дело в том, что генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт преподнесла Порошенко оригинальный подарок: фотографию Киева, сделанную из Космоса.

И все бы ничего, но тут хозяин Банковой дал волю фантазии и чувствам. Он рассказал, что снимок был сделан лично Пейетт, да еще «с душой».

И снова был пойман на не совсем правде. Канадский политик действительно дважды побывала в Космосе, но было это в 1999-м и 2009-м годах. Открытые источники свидетельствуют, что изображение увидело свет в 2003-м году. Назвать его «душевным» тоже трудно, ибо автор его — робот.

Пользователи Сети убеждены, что гостья из страны кленового листа могла выбрать более подходящий подарок.

Подогнала 0,5 беленькой?

Ведь что лучший подарок для алкаша?! — фактично сибіряк! (@UkrInSiberia) January 18, 2018

Дружественные отношения Украины с Космосом сошли на нет…