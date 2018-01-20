Генштаб Турции сообщил о 108 пораженных целях в сирийском Африне

Анкара, 20 января. В Генштабе вооруженных сил Турции заявили, что в результате авиаударов по позициям вооруженных формирований сирийских курдов в Африне были поражены 108 целей из 113 намеченных.

«По состоянию на 18:30 ВВС Турции поразили 108 объектов из 113 намеченных. Все раненые и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00 по московскому времени.