Сирия вернула авиабазу Абу-Духур: как развивается наступление САА в Идлибе

Как сообщают источники, правительственные войска заняли территорию стратегически важного военного аэродрома в провинции Идлиб — Абу-Духур, который является второй по величине в Сирии после Тафтаназ. С 2012-го года Абу-Духур находился под осадой вооруженных группировок радикальных исламистов. Гарнизон САА держал оборону авиабазы до сентября 2015-го, пока боевики «Джебхат ан-Нусры»1, «Ахрар аш-Шам» и «Джунд аль-Аксы» не захватили ее, воспользовавшись песчаной бурей.

Кроме этого, появилась информация, что группировка, продвигавшаяся с востока от города Ханассер в провинции Алеппо, также вышла к авиабазе, образовав, тем самым, кольцо окружения, в котором оказались боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», а также отряд «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). Под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Умм-Тина и Аль-Музайвана.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что рано или поздно взятие авиабазы Абу-Духур должно было произойти:

«Две наиболее мощные группировки, которые действуют в провинции Идлиб, — это «Джебхат ан-Нусра», которая теперь является своеобразным «зонтиком» для организации «Хайят Тахрир аш-Шам», и «Ахрар аш-Шам». Эти группировки не признают законное сирийское правительство. И то, что произошло с ИГИЛ (ИГ; «Исламское государство»; террористическая организация, запрещенная в РФ), который был разгромлен и потерял все свои позиции в Сирии, рано или поздно должно было случиться и с боевиками в провинции Идлиб. Но в Идлибе ситуация несколько сложнее, поскольку за него все-таки в определенной степени взяла на себя ответственность Турция, поэтому очевидно, что этот вопрос будут решать методом военного давления, однако оставляя еще и возможность определенных договоренностей».

Напомним, полномасштабное наступление сирийских правительственных войск в «Большом Идлибе» стало возможным после военного разгрома территориальной группировки «Исламское государство» в декабре прошлого года. После освобождения от террористов ИГ города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор сирийская армия сосредоточила свои усилия на операции против боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных ему группировок, в которой взятие Абу-Духура было первоочередной задачей.

Изначально наступление сирийской армии проводилось по трем направлениям: с севера — от Аль-Хадера, с востока — от Ханассера, и с юга — от Синджара. Группировка правительственных войск, наступавшая с юго-востока провинции Идлиб была первой, кому удалось достичь первых успехов и выйти на окраины авиабазы, установив над ней огневой контроль.

Параллельно с этим, в сторону Абу-Духура двигались подразделения САА, наступавшие с территории провинции Алеппо. В понедельник стали поступать сообщения, что им удалось занять несколько десятков деревень к северо-востоку от трассы Ханассер — Телль-Даман — Джебель аль-Арбайн, сократив расстояние до Абу-Духура до двух километров.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что войска Сирийской Арабской Республики успешно справляются с еще остающимися очагами сопротивления террористов:

«Динамика боевых действий свидетельствует, прежде всего, о том, что правительственные войска мобильны, имеют большой опыт боевых действий, оперативно выдвигаются и скоординировано действуют, потому на сегодняшний день мы говорим о некотором окружении боевиков, которые оказались в ловушке. Это свидетельствует о мастерстве командиров Сирийской Арабской Республики и выучке личного состава частей и подразделений».

1 Организация запрещена на территории РФ.