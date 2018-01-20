В Анкере сообщили, когда турецкие военные покинут Африн

Анкара, 20 января. Вооруженные силы Турции покинут сирийский район Африн после завершения операции «Оливковая ветвь». Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Целью операции является ликвидация боевиков террористических организаций «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана, «Силы народной самообороны» и «Демократический союз». После успешного завершения операции ВС Турции покинут регион», — заявил вице-премьер.

Боздаг подчеркнул, что военная операция в Африне не представляет угрозы для народа Сирии и сирийского государства, а также не преследует цель нарушить территориальную целостность и суверенитет САР. По его словам, в ходе операции будут уничтожены «военные объекты, оружие и транспортные средства террористов».

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00 по московскому времени.

1 Организация запрещена на территории РФ.