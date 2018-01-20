Анджелина Джоли и Мэрилин Монро в постели: выставка голливудского фотографа открылась в Москве. ФАН-ТВ

В московском Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка работ одного из самых известных фотографов Голливуда – Дугласа Киркланда. Экспозиция под названием «За кулисами» охватывает всю 60-летнюю карьеру фотографа. Здесь собраны его самые яркие работы – закулисье голливудских киносъемок с 60-х по 2010-е годы. Выставку посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Анджелина Джоли, Мэрил Стрип, Чарли Чаплин, Джон Леннон, Софи Лорен, Элизабет Тейлор – первая фотовыставка Дугласа Киркланда в Москве включает 140 лучших снимков американских звезд первой величины. Один из величайших режиссеров в жанре backstage-съемки выдает «стоп-кадр» своего времени – мимолетного и зыбкого, такого же, как само искусство кино.

– Они все очень красивые, эти фотографии, – делится впечатлениями посетитель выставки Сергей. – Тут свет, я так понимаю, в основном был тот же, который для кино ставился. Рядом кадры из фильма, то есть то, что люди видят, и то, как это снималось: когда снято со стороны, виден режиссер, оператор и так далее. Вот это, пожалуй, самое ценное.

В 24 года Дуглас Киркланд начал работать в журнале «Look». Слава к нему пришла через три года после знаменитой фотосессии с американской актрисой Мэрилин Монро в 1961-м году. Известная серия снимков на кровати в белых шелковых простынях стала самой культовой как для самой Монро, так и для молодого фотографа.

С репортером ФАН-ТВ пообщалась куратор выставки Яна Искакова:

– Неслучайно здесь звучит Фрэнк Синатра, потому что эта съемка проходила под Фрэнка Синатру, это было специальное пожелание Мэрилин Монро. На съемку она очень сильно опоздала, где-то на пару часов, вечером он уже не был уверен, случится ли она на самом деле. Она попросила всех выйти из студии и сказала: «Дуглас, мы должны остаться с тобой наедине». Получилась невероятно интимная съемка, и по духу, и по настроению, чувствуется, что между ними возник невероятный контакт. И он говорит: «Ну конечно, я в нее влюбился!»

В отдельном зале – серия фотографий 1962 года о жизни и работе модельера Коко Шанель в Париже. 27-летний Киркланд на три недели буквально превратился в тень великой мадемуазель, сначала снимая ее работу с моделями, а после того, как Шанель одобрила фотографии, и ее саму. Уникальные снимки открыли миру новую сторону строгой основательницы модного дома «Chanel».

– Здесь показаны удивительно разные эмоции Коко Шанель, – продолжает экскурсию Яна. – Она серьезная, напряженная, увлеченная, очень компетентная. Но также очень многие отмечают, что в этой серии Коко Шанель очень много улыбается, что для нее было нехарактерно.

С начала 60-х Киркланд запечатлел съемочный процесс более чем 170 фильмов. Среди них – «Звуки музыки», «Космическая одиссея 2001 года», «Титаник», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби». Он был одним из немногих, кому удавалось на протяжении 60-ти лет пользоваться доверием почти у всех именитых режиссеров Америки.

Фотограф на съемочной площадке – это не просто человек, который делает фото на память для съемочной группы, а полноценный участник киносьемки. На его фотографии ориентируются режиссеры, операторы и костюмеры – чтобы не ошибиться в деталях при работе над следующими сценами и не потерять драгоценную атмосферу картины.

На сьемках фильма «Титаник» Дуглас Киркланд шесть месяцев снимал все, что происходило на съемочной площадке и вокруг нее. Часто приходил на съемки в пять утра и возвращался через несколько дней. За это время он полностью погружался во все детали сцен – с резервуаром воды и с другими декорациями. Все эти фотографии вошли в специальный сборник, который на протяжении полугода оставался в списке бестселлеров «The New York Times». На выставке в Москве представлена эта книга – фотографии Дугласа Киркланда по фильму легендарного режиссера Джеймса Кэмерона.

– Элизабет Тейлор мы видим на этой фотографии. Что это была за фотосессия? – спрашивает корреспондент ФАН-ТВ куратора выставки возле одной из фотографий.

– На самом деле, это, можно сказать, ключевая фотосессия для Дугласа Киркланда. Элизабет Тейлор согласилась дать интервью, чего она не делала около года. Она сказала, что фотографий быть не должно, но на всякий случай они вызвали не только журналиста, но и фотографа. Он срочно прилетел в Лас-Вегас, выждал все интервью, прослушал его, потом подошел к Элизабет Тейлор и сказал: «Вы знаете, я только что пришел в журнал «Look», вы не представляете, что бы это для меня значило, если бы вы позволили мне вас снять». Она подумала и сказала: «Приходите завтра». Это стало первой обложкой Дугласа Киркланда для «Look».

– Представляю, какая это была удача для фотографа!

– Абсолютно. Именно эта фотосессия открыла для него дверь в мир Голливуда, в мир голливудских звезд.

Увидеть Голливуд, Мэрилин Монро, Коко Шанель и других звезд мировой величины в объективе Дугласа Киркланда на выставке в Москве можно до 15 апреля.

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