Минобороны РФ об операции Турции в Сирии: Негативную реакцию Анкары вызвали заявления США

Москва, 20 января. Заявления США о пограничных силах у границ Турции вызвали негативную реакцию Анкары. Так в Минобороны РФ прокомментировали операцию Турции в сирийском Африне.

В ведомстве заявили, что развитию ситуации способствовали провокационные шаги Вашингтона по обособлению районов, где проживают курды.

«Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков», — говорится в заявлении.

Напомним, вечером 20 января Турция начала военную операцию в Африне против курдских «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD).