Москва, 20 января. Причиной военной операции Турции в сирийском Африне стали поставки вооружения проамериканским формированиям в Сирии со стороны Пентагона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия США в Сирии угрожают срывом процессу мирного урегулирования кризиса в САР, а также негативно влияют на межсирийские переговоры в Астане и Женеве, полноценными участниками которых должны быть и курды.

Ранее Генеральный штаб вооруженных сил Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.