Посол РФ приглашен в МИД Турции для информирования о начале операции в Африне

Анкара, 20 января. В министерство иностранных дел Турции приглашены послы России, Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции в сирийском Африне. Об этом сообщили в турецком дипведомстве.

«Послы РФ, Ирана, временный поверенный в делах США в Турции были приглашены в МИД с целью информирования о последних событиях в Африне», — сообщил журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00. В связи с этим оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих.