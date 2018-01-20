Москва, 20 января. Безответственные действия США в Сирии ведут к срыву мирного урегулирования и межсирийских переговоров в Женеве. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что провокации Вашингтона, который способствует обособлению сирийских курдов, вызвали крайне негативную реакцию Анкары.

«Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды», — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, вечером 20 января Турция начала военную операцию в Африне против курдских «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD).