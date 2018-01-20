Анкара письменно информирует Дамаск о ходе операции в сирийском Африне

Анкара, 20 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в сирийском районе Африн, где ВС Турции начали в субботу военную операцию против курдов. Об этом сообщает газета «Ени шафак».

«Мы информируем Дамаск о ходе нашей операции в письменном виде, — отметил Чавушоглу. — Мы также предоставляем всестороннюю информацию о ней Организации Объединенных Наций».

Ранее сообщалось, что в министерство иностранных дел Турции приглашены послы России, Ирана и поверенный в делах США для информирования о начале операции в сирийском Африне.

Напомним, вечером 20 января Турция начала военную операцию в Африне против курдских «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз» (PYD). В связи с этим командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих.