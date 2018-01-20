В Москве назвали основную цель оставшихся в Сирии военных РФ

Москва, 20 января. Главной задачей российских военнослужащих, которые находятся в Сирии, является обеспечение перемирия в зонах деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что после разгрома в Сирии террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) российские военные занимаются обеспечением перемирия на территории САР.

«Основной целью оставшихся в этой стране российских военных является обеспечение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу основной группировки российских войск из Сирии. При этом глава государства отметил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

1 Организация запрещена на территории РФ.