Военная полиция РФ и представители Центра примирения передислоцированы из Африна

Москва, 20 января. Военная полиция РФ и российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передислоцированы из Африна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африн передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деэскалации Телль-Рифъат», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Операция «Оливковая ветвь» началась в 17.00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что целью операции является «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета».