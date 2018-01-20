Провокации США поспособствовали кризису на северо-западе Сирии — Минобороны РФ

Москва, 20 января. Провокации США стали основными факторами, способствовавшими кризису на северо-западе Сирии, где ВС Турции начали военную операцию против курдов. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Как говорится в сообщении, провокации США направлены «на обособление районов с преимущественно курдским населением».

«Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков», — добавили в ведомстве.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в сирийском Африне, которая направлена против вооруженных формирований сирийских курдов. В связи с этим командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих.