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Почему Грудинин и Зюганов не пришли проститься с Анпиловым: версия Сурайкина
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    Почему Грудинин и Зюганов не пришли проститься с Анпиловым: версия Сурайкина

    19:59  20 Января 2018
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    Сурайкин высказал гипотезу, почему Грудинин и Зюганов не пришли проститься с Анпиловым

    В Москве состоялось прощание с известным деятелем российского левого движения 1990-х годов, лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым, который скоропостижно скончался после обширного инсульта на 73-м году жизни. СМИ сообщали, что инсульт настиг ветерана левого движения в тот момент, когда он ехал на встречу с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым. Тем удивительнее тот факт, что среди членов делегации коммунистов, присутствовавших на Троекуровском кладбище на прощании с Виктором Анпиловым, не было ни лидера КПРФ Геннадия Зюганова, ни кандидата в президенты Павла Грудинина.

    Как написал в своем Twitter поддержавший Грудинина координатор «Левого фронта» недавно освободившийся из колонии Сергей Удальцов, проститься с Виктором Анпиловым пришли около 500 человек. От КПРФ был депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов. С прощальным словом выступили Сергей Бабурин, Сергей Удальцов, Илья Константинов, Сергей Шаргунов и другие представители левых сил.

    Отсутствие на церемонии Зюганова и Грудинина не осталось незамеченным.

    «А свежеадаптированный коммунист Грудинин был? — написал под твитом Удальцова пользователь с ником Старик Ромуальдыч. — Анпилов мужик хоть и упертый был, но абсолютно честный. Светлая ему память».

    По словам писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова, сам он в связи со срочной поездкой не смог попасть на прощание с Виктором Анпиловом, с которым был хорошо знаком.

    «А почему не было Зюганова и Грудинина, не знаю, я ведь не член КПРФ, — сказал Лимонов корреспонденту Федерального агентства новостей. — Не берусь даже догадываться, почему их не было. Может быть, не смогли, может быть, не захотели. А что касается Грудинина, то я его знать не знаю. Знаю только, что он был и в «Единой России», и в ЛДПР, а теперь вот — в КПРФ. Мне не совсем симпатична такая всеядность и порхание из одной партии в другую».

    Как отметил в комментарии корреспонденту ФАН кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, он лично не смог быть на прощании с Анпиловым, хотя от его партии там была большая делегация.

    «Виктора Ивановича [Анпилова] я хорошо знал, мы часто проводили совместные акции, общались, — отметил Сурайкин. — Виктор Иванович — это целая эпоха борьбы 90-х годов за права трудящихся. Очень больно, что он так безвременно нас покинул, это огромная утрата для всего коммунистического движения России».

    Отсутствие на церемонии Зюганова и Грудинина не осталось незамеченным

    Сурайкин также высказался по поводу отсутствия Зюганова и Грудинина на церемонии прощания с Анпиловым.

    «Насколько я знаю, и Зюганов, и Грудинин там действительно отсутствовали. Почему их не было, я не знаю, но мне кажется, что то, что они декларируют, не совсем соотносится с их реальными взглядами, поэтому они и отсутствовали на этом мероприятии. Но лучше их самих спросить об этом», — отметил Сурайкин.

    По словам кандидата в президенты от «Коммунистов России», Павел Грудинин вообще не соответствует классическому образу представителя левых сил.

    «Мы в нашей партии убеждены, что Грудинин далек от левых идей, от идей коммунизма, ведь он оказался в КПРФ только под выборы. Он мультимиллионер, владелец производств, занимающийся постоянно бизнесом в этой капиталистической системе. Потому я не знаю, кого КПРФ собирается убедить, выдвигая Грудинина. Каждому совершенно ясно, что это очередной хитрый трюк Геннадия Андреевича [Зюганова], который белое пытается назвать красным», — резюмировал Максим Сурайкин.

    Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

    Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов родился в 1945 году, прошел путь от рабочего до переводчика, журналиста, писателя, политика. С 1990-х годов он заметная фигура в российском левом движении, представитель его радикального крыла.

    Во время противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета осенью 1993 года Анпилов был на стороне мятежного парламента. После событий октября 93-го Анпилов около пяти месяцев провел в тюрьме, был освобожден по решению Госдумы.

    Осенью 2017 года Анпилов выступил в поддержку Павла Грудинина как кандидата в президенты. По словам Сергея Удальцова, Анпилов планировал стать доверенным лицом Грудинина.

    Виктор Анпилов будет похоронен на своей малой Родине — в Краснодарском крае.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #зюганов #выборы-2018 #сурайкин #грудинин #анпилов
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