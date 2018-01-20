Почему Грудинин и Зюганов не пришли проститься с Анпиловым: версия Сурайкина

В Москве состоялось прощание с известным деятелем российского левого движения 1990-х годов, лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым, который скоропостижно скончался после обширного инсульта на 73-м году жизни. СМИ сообщали, что инсульт настиг ветерана левого движения в тот момент, когда он ехал на встречу с кандидатом в президенты России от КПРФ Павлом Грудининым. Тем удивительнее тот факт, что среди членов делегации коммунистов, присутствовавших на Троекуровском кладбище на прощании с Виктором Анпиловым, не было ни лидера КПРФ Геннадия Зюганова, ни кандидата в президенты Павла Грудинина.

Как написал в своем Twitter поддержавший Грудинина координатор «Левого фронта» недавно освободившийся из колонии Сергей Удальцов, проститься с Виктором Анпиловым пришли около 500 человек. От КПРФ был депутат Госдумы писатель Сергей Шаргунов. С прощальным словом выступили Сергей Бабурин, Сергей Удальцов, Илья Константинов, Сергей Шаргунов и другие представители левых сил.

Отсутствие на церемонии Зюганова и Грудинина не осталось незамеченным.

«А свежеадаптированный коммунист Грудинин был? — написал под твитом Удальцова пользователь с ником Старик Ромуальдыч. — Анпилов мужик хоть и упертый был, но абсолютно честный. Светлая ему память».

А свежеадаптированный коммунист Грудинин был? Анпилов мужик хоть и упертый был, но абсолютно честный. Светлая ему память. — Старик Ромуальдыч (@pizmo95) January 20, 2018

По словам писателя и оппозиционера Эдуарда Лимонова, сам он в связи со срочной поездкой не смог попасть на прощание с Виктором Анпиловом, с которым был хорошо знаком.

«А почему не было Зюганова и Грудинина, не знаю, я ведь не член КПРФ, — сказал Лимонов корреспонденту Федерального агентства новостей. — Не берусь даже догадываться, почему их не было. Может быть, не смогли, может быть, не захотели. А что касается Грудинина, то я его знать не знаю. Знаю только, что он был и в «Единой России», и в ЛДПР, а теперь вот — в КПРФ. Мне не совсем симпатична такая всеядность и порхание из одной партии в другую».

Как отметил в комментарии корреспонденту ФАН кандидат в президенты РФ от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, он лично не смог быть на прощании с Анпиловым, хотя от его партии там была большая делегация.

«Виктора Ивановича [Анпилова] я хорошо знал, мы часто проводили совместные акции, общались, — отметил Сурайкин. — Виктор Иванович — это целая эпоха борьбы 90-х годов за права трудящихся. Очень больно, что он так безвременно нас покинул, это огромная утрата для всего коммунистического движения России».

Сурайкин также высказался по поводу отсутствия Зюганова и Грудинина на церемонии прощания с Анпиловым.

«Насколько я знаю, и Зюганов, и Грудинин там действительно отсутствовали. Почему их не было, я не знаю, но мне кажется, что то, что они декларируют, не совсем соотносится с их реальными взглядами, поэтому они и отсутствовали на этом мероприятии. Но лучше их самих спросить об этом», — отметил Сурайкин.

По словам кандидата в президенты от «Коммунистов России», Павел Грудинин вообще не соответствует классическому образу представителя левых сил.

«Мы в нашей партии убеждены, что Грудинин далек от левых идей, от идей коммунизма, ведь он оказался в КПРФ только под выборы. Он мультимиллионер, владелец производств, занимающийся постоянно бизнесом в этой капиталистической системе. Потому я не знаю, кого КПРФ собирается убедить, выдвигая Грудинина. Каждому совершенно ясно, что это очередной хитрый трюк Геннадия Андреевича [Зюганова], который белое пытается назвать красным», — резюмировал Максим Сурайкин.

Лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов родился в 1945 году, прошел путь от рабочего до переводчика, журналиста, писателя, политика. С 1990-х годов он заметная фигура в российском левом движении, представитель его радикального крыла.

Во время противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного Совета осенью 1993 года Анпилов был на стороне мятежного парламента. После событий октября 93-го Анпилов около пяти месяцев провел в тюрьме, был освобожден по решению Госдумы.

Осенью 2017 года Анпилов выступил в поддержку Павла Грудинина как кандидата в президенты. По словам Сергея Удальцова, Анпилов планировал стать доверенным лицом Грудинина.

Виктор Анпилов будет похоронен на своей малой Родине — в Краснодарском крае.