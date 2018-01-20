Россия в Сирии приняла меры по обеспечению безопасности своих военнослужащих в Африне

Москва, 20 января. Командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в сирийском Африне, где ВС Турции проводят операцию против курдов. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Как отметили в военном ведомстве, оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Турции объявил о начале операции в сирийском Африне, которая направлена против вооруженных формирований сирийских курдов. Так, ВВС Турции нанесли более 25 ударов с воздуха по курдским вооруженными отрядам самообороны YPG и по населенным пунктам, в том числе и по столице кантона — городу Африн.