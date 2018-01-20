Клинцевич: РФ потребует в ООН прекращения военной операции Турции в Африне

Москва, 20 января. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия намерена оказать дипломатическое содействие Сирии, потребовав в ООН прекращения военной операции Турции в Африне.

«В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие», — сказал Клинцевич.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции против сирийских курдов в районе Африна на севере Сирии. Военная операция под названием «Оливковая ветвь» началась в 17.00 по московскому времени. За первый час операции ВВС Турции нанесли более 25 ударов с воздуха по курдским вооруженным отрядам, а также по ряду населенных пунктов, в том числе по городу Африн.