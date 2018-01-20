МИД РФ призвал стороны в сирийском Африне проявить взаимную сдержанность

Москва, 20 января. Москва в связи с операцией Турции против курдов на северо-западе Сирии призывает противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность. Об этом заявили в субботу в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Как отметили в ведомстве, РФ придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии.

«В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — говорится в комментарии российского дипведомства.

В субботу Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в сирийском Африне, которая направлена против вооруженных формирований сирийских курдов. ВВС Турции нанесли более 25 ударов с воздуха. В связи с этим командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в сирийском Африне.

Турецкий генштаб сообщает, что «зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета» также является целью операции.