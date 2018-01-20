Москва, 20 января. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что военная операция вооруженных сил Турции против сирийских курдов в Африне может повлиять на проведение Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Ранее Генштаб вооруженных сил Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против военизированных формирований курдов в сирийском Африне. В операции задействованы отряды сирийской оппозиции, активную поддержку которым оказывают ВС Турции.

«Сложная ситуация. Руководство страны уже высказывало свою позицию, что не приемлет вмешательство во внутренние дела, в частности по Африну, и это может каким-то образом сказаться на событиях, которые планируются на 29 и 30 число (конгресс национального диалога в Сочи — прим. ФАН)», — сказал Шаманов в комментарии РИА Новости.

Накануне вооруженные силы Турции нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по позициям курдских отрядов в районе Африна на севере Сирии. По данным турецких СМИ, артиллерийский удар был нанесен с территории Турции.