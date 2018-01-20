МИД РФ: Москва внимательно следит за развитием ситуации в сирийском Африне

Москва, 20 января. Москва внимательно следит за развитием ситуации в сирийском Африне, где Турция проводит военную операцию. Как сообщили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, Москва восприняла эту информацию с озабоченностью.

Как говорится в комментарии российского дипведомства, турецкие военные обстреляли позиции сил сирийских курдов в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии «Демократический союз», о чем сообщил ранее Генштаб ВС ТУрции.

«В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию, — отметили в МИД РФ. — Внимательно отслеживаем развитие ситуации».

Напомним, что командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в сирийском Африне в связи с последними событиями.