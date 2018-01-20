Отряды SDF заявили о готовности отражать удары во время операции Турции в Африне

Африн, 20 января. Курдский оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что будут вынуждены обороняться, в случае начала наступательной операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении, распространенном командованием SDF.

«В случае атаки у нас не останется другого выбора, кроме как защищать себя и наш народ, но мы заявляем перед лицом всего мира, что мы не имеем враждебных намерений против Турции, и предприняли бы только меры для обеспечения собственной обороны в случае враждебных операций против нашего народа», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что «Сирийские демократические силы» не наносили артиллерийские удары по территории Турции из Сирии, в том числе из Африна. Кроме того, командование SDF призывало Турцию прекратить угрозы и сфокусировать свои усилия на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), что позволит положить конец страданиям сирийского народа.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Турции нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по позициям курдских отрядов в районе Африна на севере Сирии. По данным турецких СМИ, артиллерийский удар был нанесен с территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.