Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 20 января.

Украинский историк Владимир Казарин считает, что Крым может быть возвращен Украине уже в течение этого года. Киевский историк верит, что Крым вернется на Украину уже в этом году.

Британский журналист Грэм Филлипс представил в Москве документальный фильм о путешествии жителя Соединенного Королевства в Крым. Британец рассказал, что ему больше всего запомнилось в Крыму.

О том, стоит ли идти на президентские выборы, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали заслуженные мастера сценического искусства. Выборы-2018: Басков, Лещенко и Кобзон объяснили, почему важно пойти голосовать.

Сотрудник Днепровского национального исторического музея им. Яворницкого Татьяна Цимлякова считает, что в настоящее время Украина расхлебывает последствия, вызванные отсутствием сильной армии, созданной вовремя. «Вот и расхлебываем»: днепровский историк сравнила УНР с нынешней Украиной.

В этом году бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили впервые принял участие в крещенских купаниях. «Зашел грузином, вышел украинцем»: фотографии крещенского купания Саакашвили появились в Сети.

В ходе рабочего заседания украинского правительства представители силовых структур посетовали, что более не могут противостоять хорошо организованным и не менее хорошо вооруженным националистическим группировкам. Радикалы пригрозили регионам: Киев признал неспособность контролировать националистов.

Сирия, 20 января. Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе; боевики ведут активную оборону в пригородах Дамаска. Сирия новости 20 января 07.00: Турция готовится к операции в Африне; САА продолжает наступление в Идлибе.

Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ выбила «Джебхат ан-Нусру»1 (запрещена в РФ) из двух поселений Алеппо, в Дейр-эз-Зоре в результате атаки ИГ1 (ИГИЛ;1 запрещено в РФ) погибло 12 бойцов SDF, протурецкие формирования продолжают подготовку к наступлению на Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 20 января 06.00: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Алеппо, в Дейр-эз-Зоре погибло 12 бойцов SDF.

Сирия, 20 января. САА при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры» еще одно поселение на юге Алеппо, боевики вновь нарушили режим прекращения огня в Даръа, ВС Турции продолжают стягивать силы на границу с Сирией. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия новости 20 января 12.30: ВКС РФ обеспечивают освобождение Алеппо от «Ан-Нусры», боевики снова нарушили перемирие в Даръа.

Курды ведут боевые действия с турецкими военными на севере Сирии, есть погибшие. Российские военные проводят эвакуацию из Восточной Гуты. Лавров обвинил США в создании в Сирии альтернативных органов власти. Сирия сегодня: курды отбивают атаки турецких военных в Африне, есть погибшие.

1 Организация запрещена на территории РФ.